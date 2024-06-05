הכי מתקדמים

הבסיס עליו נבנו היסודות של 'גביה פלוס', הם העזרה עבורכם להיות עם יותר כסף בקופה.

גביה פלוס' הוקמה בשנת 2019 על מנת לתת פתרון לעמותות, שביקשו לייעל את תהליך הגביה של כספי העמותה ומאז תנופת ההתפתחות ב'גביה פלוס' לא נעצרת.

עם הזמן הבנו שאנחנו כאן בשביל העמותות, ופיתחנו תוכנה שתייעל את הגביה לכ100% וששום שקל לא ילך לפח.

משם הגיע הבקשה מהשטח של מצוקת ועדי בתים המתמודדים עם דיירים סרבני תשלום, ומנהלים את הועד באמצעות פתקים ואקסלים, לצורך כך יצרנו פלטפורמה חדשה שתאפשר לועדי בתים לעבוד במהירות וליהנות מחיים נוחים, אינטואיטיביים ופשוטים יותר בניהול הועד.

הקשר והשיח הפתוח עם קהילת הלקוחות שלנו, הוא זה שמניע אותנו לפתח פתרונות חדשים שעונים על הכאבים והצרכים המשתנים והופכים את הניהול לחווויה, בכל בוקר מחדש.

מטרתנו העיקרית היא להעניק ללקוחותינו את הפתרונות והשירותים החדישים והמשתלמים ביותר ואנו שואפים להיות תמיד צעד אחד לפני כולם.