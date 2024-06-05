הכי מתקדמים

כניסה לחשבון שלי
וועדי בתים

מנהלים את הוועד בית?
רוצים לייעל את תהליך הגביה?

ועד הבית הוא תפקיד עם דרישות רבות ואנו כאן כדי לספק לכם – חסכון בזמן, ויצירת סדר בניהול הכספי והתפעולי של הבניין.

לצורך כך פיתחנו מערכת מקצועית וקלה לתפעול, הכוללת שירותים טכנולוגים לגביית תשלומים.

היתרון הבולט הוא באוטומציות עבור הניהול הפיננסי של הבנין, למשל אפשרות תשלום ועד בית באשראי ובbit, שליחת הודעות לחייבים, הפקת אישורי תשלום דיגיטליים, הפקת דוחות, ניהול הוצאות, הכנסות ומאזן.

שימוש במערכת מספק כלים מתקדמים לניהול הבניין ובכך יסיע לוועד הבית באופן משמעותי.

עמותות

יש לכם עמותה שאתם מנהלים?
רוצים שיכנס לכם יותר כסף?

כבעלי עמותות אתם בטח יודעים
שעיקר ההתמודדות היום יומית היא,
בעול הכספי הגדול שרובץ על כתפכם.

אנו בגביה פלוס נותנים מענה מושלם
לגביה השוטפת של עמותות ומוסדות
העובדים בשיתוף עם מערכת נדרים פלוס,

חברתינו מעניקה מענה ממוקד בכל הסירובים
בכרטיסי אשראי והוראות קבע שחוזרות,
וחוסכת לכם - הגבאים והמנהלים,
את ההתמודדות המאסיבית סביב התרומות.

לצורך כך אנו מעמידים צוות מזכירות
המתמחות בגבייה ושימור לקוחות,
ומטפלות בכל משימות אלו על הצד הטוב ביותר.

היי, אנחנו 'גביה פלוס'

ואנחנו כאן כדי לעזור לכם לקבל יותר כסף,
לאמץ ולאהוב את כל הצדדים של ניהול העמותה או הועד בית.

הבסיס עליו נבנו היסודות של 'גביה פלוס', הם העזרה עבורכם להיות עם יותר כסף בקופה.

גביה פלוס' הוקמה בשנת 2019 על מנת לתת פתרון לעמותות, שביקשו לייעל את תהליך הגביה של כספי העמותה ומאז תנופת ההתפתחות ב'גביה פלוס' לא נעצרת.
עם הזמן הבנו שאנחנו כאן בשביל העמותות, ופיתחנו תוכנה שתייעל את הגביה לכ100% וששום שקל לא ילך לפח.
משם הגיע הבקשה מהשטח של מצוקת ועדי בתים המתמודדים עם דיירים סרבני תשלום, ומנהלים את הועד באמצעות פתקים ואקסלים, לצורך כך יצרנו פלטפורמה חדשה שתאפשר לועדי בתים לעבוד במהירות וליהנות מחיים נוחים, אינטואיטיביים ופשוטים יותר בניהול הועד.

הקשר והשיח הפתוח עם קהילת הלקוחות שלנו, הוא זה שמניע אותנו לפתח פתרונות חדשים שעונים על הכאבים והצרכים המשתנים והופכים את הניהול לחווויה, בכל בוקר מחדש.

מטרתנו העיקרית היא להעניק ללקוחותינו את הפתרונות והשירותים החדישים והמשתלמים ביותר ואנו שואפים להיות תמיד צעד אחד לפני כולם.

מה אומרים עלינו?

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לכם שאלה? מעונינים שנציג יחזור אליכם?
כתבו לנו ותקבלו את מלוא השירות בהקדם

